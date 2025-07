Franca atinge alto desenvolvimento socioeconômico, aponta Firjan

Franca aparece entre os municípios brasileiros com alto desenvolvimento socioeconômico, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2025. A cidade obteve nota 0,8039, superando a marca de 0,8 que caracteriza o mais alto patamar da avaliação. Com esse desempenho, Franca ocupa a 229ª posição no ranking nacional e a 109ª entre os municípios paulistas. Os dados são referentes ao ano de 2023.

O IFDM é calculado anualmente pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) com base em dados oficiais e considera três indicadores principais: Emprego & Renda, Saúde e Educação. Franca teve seus melhores desempenhos em Emprego & Renda (0,8850) e Educação (0,8239), ambos classificados como “desenvolvimento alto”. Já a Saúde obteve 0,7029, dentro da faixa de “desenvolvimento moderado”.

Os dados também revelam uma evolução consistente de Franca ao longo da última década, saltando de 0,7215 em 2013 para os atuais 0,8039. A tendência de crescimento é visível nos três pilares do índice, com destaque para o salto em Educação e estabilidade positiva em Emprego & Renda.