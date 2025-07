Tempo seco continua e máxima não deve passar de 26ºC em Franca

A semana será marcada por tempo estável em Franca, com sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva, sengundo dados do Climatempo. As temperaturas devem oscilar entre mínimas de 11°C e máximas de até 26°C. A presença do sol será constante, ainda que em meio a muitas nuvens, principalmente durante as tardes e noites.

Neste domingo, 13, o céu terá muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de nebulosidade mais intensa durante a noite. A mínima será de 14°C e a máxima de 22°C. Na segunda-feira, 14, o sol aparece entre nuvens à tarde, com o céu permanecendo nublado à noite, mas sem chances de chuva. A mínima será de 11°C e a máxima de 23°C

A terça-feira, 15, manterá o mesmo padrão, com dia de sol e nuvens à tarde e noite, sem precipitações. As temperaturas ficam entre 11°C e 24°C. Na quarta-feira, 16, o céu permanece limpo pela manhã, com aumento de nuvens à tarde. A máxima sobe para 25°C.