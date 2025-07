Operação entre Rifaina e Sacramento recupera caminhão e tratores

Na noite deste sábado, 12, por volta das 21h, um caminhão com registro de furto em Taquaritinga (SP) foi interceptado pela Polícia Militar de Sacramento (MG), após cruzar a ponte da divisa estadual em Rifaina (SP).

A abordagem ocorreu já dentro de uma propriedade rural, onde os policiais contaram com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina que visualizou o caminhão passando pela cidade, através de imagens da Central de Monitoramento.

Durante a ação, um veículo modelo Chevrolet Prisma, que aparentava estar escoltando o caminhão, fugiu em direção a Rifaina ao perceber a presença policial. Apesar das buscas realizadas com apoio da GCM, o carro não foi localizado. No entanto, por meio das câmeras de monitoramento da cidade, a placa do veículo foi identificada, revelando que também era registrado em Taquaritinga.