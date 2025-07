Emergências pediátricas: quando correr para o hospital?

É comum que pais e responsáveis fiquem preocupados quando seu filho tem um episódio de febre alta ou fica abatido. Muitas vezes, a primeira providência é correr para o pronto-socorro em busca de atendimento imediato. Mas será que todos os casos realmente exigem uma intervenção de urgência?

Saber identificar uma emergência médica e compreender a forma de funcionamento dos serviços de pronto-atendimento é fundamental para garantir o cuidado adequado de crianças e adolescentes. Mas esses conhecimentos também servem para não sobrecarregar esses serviços, que precisam estar disponíveis para lidar com situações de maior gravidade.

Ao chegar a um pronto-socorro, pais e responsáveis frequentemente se deparam com longas esperas e, muitas vezes, ficam frustrados ao ver outros pacientes sendo atendidos antes, mesmo que tenham chegado depois. Essa dinâmica é guiada por protocolos de triagem de risco, num sistema baseado em critérios objetivos que classificam os pacientes de acordo com a urgência do quadro clínico.

Diferentemente do que muitos pensam, o atendimento não ocorre por ordem de chegada, mas, sim, por gravidade. Casos de risco iminente à vida (como crises respiratórias, convulsões, traumas graves, suspeita de ataque cardíaco ou reações alérgicas) têm prioridade máxima. Já situações de baixo risco, tais quais sintomas leves de gripe, pequenas lesões ou febre sem sinais associados, podem aguardar mais tempo.