Herói do ringue: lutador de Franca conquista o mundo

Com uma trajetória iniciada em 2009, em uma academia no Jardim Vera Cruz, zona norte de Franca, o lutador francano Thiago Artiaga, hoje com 34 anos, começou no Muay Thai por hobby, buscando saúde e qualidade de vida. No entanto, a dedicação e o amor pelo esporte logo transformaram o interesse inicial em um projeto de vida. “Foi quando surgiu minha primeira luta que percebi: era isso que eu queria para minha vida profissional.”

Desde o início, Artiaga enfrentou desafios. Por ser o mais leve da turma, precisava treinar com colegas que chegavam a pesar o dobro ou o triplo do seu peso. “Isso me forçou a evoluir mais rápido e a me superar desde cedo”, relata.

Ao longo dos anos, ele colecionou títulos importantes, mas um em especial tem um valor afetivo inestimável: o de Campeão Mundial. “Carrego nesse título muitas lembranças da minha mãe, que hoje não está mais aqui. Todos os meus títulos têm um pouco dela, mas esse é especial.”