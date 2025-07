Pedal Rural acontece neste domingo em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove neste domingo, 13 de julho, mais uma edição do "Pedal Rural". O evento, que reúne ciclistas de diferentes idades e níveis de experiência, terá concentração a partir das 8h em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari, com largada marcada para as 8h15.

O trajeto é de nível intermediário e segue pelas margens da pista até a região do Caetitu, oferecendo aos participantes uma experiência de lazer ao ar livre com belas paisagens rurais.

Aberto ao público e sem necessidade de inscrição prévia, o Pedal Rural tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a saúde e proporcionar momentos de convivência em meio à natureza. É uma oportunidade para iniciantes e ciclistas mais experientes aproveitarem um domingo diferente, pedalando em grupo por uma das rotas mais tradicionais da zona rural francana.