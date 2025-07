Campeonato Municipal de Futebol movimenta fim de semana em Franca

Para este sábado (12) e domingo (13), estão previstas vinte partidas pelas Séries B, C e Veteranos 40+, em diversos campos da cidade como Santa Terezinha, Brasilândia, Noêmia, Continental, Aeroporto, Palmeiras e Leporace.

A grande novidade desta edição é a criação da Série C, composta por 14 times que disputarão duas vagas de acesso à Série B, ampliando as oportunidades de participação para clubes emergentes. Já a disputa da Série A e Sub-20 está programada para começar em setembro.

Organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura de Franca , o Campeonato Municipal de Futebol 2025 promete agitar os campos da cidade a partir deste fim de semana. O torneio reúne 59 clubes e 86 equipes divididas em cinco categorias: Série A, Série B, Série C, Sub-20 e Veteranos 40+, somando aproximadamente 1.720 atletas envolvidos.

Os jogadores demonstram entusiasmo com o início da competição. Roberto Dias, do CA Zona Norte, que disputa a Série B e os Veteranos 40+, destacou a organização do campeonato. "É um campeonato muito bem organizado pela Prefeitura e um entretenimento para quem gosta de futebol. Nosso objetivo é subir de série."

Já Alexandre Chagas, do Grêmio São José, que foi campeão da antiga Série Prata, afirmou. "Embora o time seja formado por amigos, vencer é sempre o objetivo. Queremos repetir o feito do ano passado."

Rodada de abertura

Confira os principais confrontos da primeira rodada: