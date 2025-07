Franca está entre as cidades menos arborizadas do estado

Apesar de figurar entre os 2 mil municípios mais arborizados do Brasil, Franca está entre as cidades com menor índice de arborização urbana no estado de São Paulo. O dado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no Censo 2022, coloca o município na 434ª posição no ranking estadual, com índice de 81,62% — desempenho abaixo da média entre cidades da mesma região administrativa.

A pesquisa considerou a proporção de domicílios com árvores no entorno. Em Franca, 33,83% das residências têm cinco ou mais árvores próximas; 21,47% possuem entre três e quatro; 26,32% contam com uma ou duas; e 18,03% estão em áreas completamente desprovidas de arborização. Outros 0,34% dos dados não foram informados.

Enquanto Franca enfrenta desafios para ampliar a cobertura verde, cidades vizinhas se destacam com percentuais significativamente mais altos. Miguelópolis lidera com 94,04% de áreas arborizadas, seguida por Ipuã (93,76%), Batatais (92,16%) e São Joaquim da Barra (91,95%).