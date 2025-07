Franca está entre as 2 mil cidades mais arborizadas do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Censo 2022 sobre arborização urbana em todo o país. Franca figura entre as 2 mil cidades mais arborizadas do Brasil, ocupando a 1.888ª colocação no ranking nacional, com índice de 81,62% de áreas arborizadas.

No cenário estadual, Franca aparece na 434ª posição. O levantamento considerou a proporção de domicílios com presença de árvores no entorno e apontou que, na cidade, 33,83% dos locais têm cinco ou mais árvores; 21,47% possuem de três a quatro; 26,32% têm uma ou duas árvores; 18,03% não apresentam nenhuma, e 0,34% dos dados não foram declarados.

Apesar do bom desempenho, Franca fica atrás de municípios vizinhos da mesma região administrativa, que registraram índices superiores. Miguelópolis lidera com 94,04%, seguida por Ipuã (93,76%), Batatais (92,16%) e São Joaquim da Barra (91,95%).