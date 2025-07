Da oficina ao R$ 1 milhão no e-ecommerce; francano é insipiração

A virada começou de forma simples: com o que tinha. Bruno vendia calçados de parceiros locais em um modelo conhecido como cross docking — em que o produto só é adquirido após a venda. “Eu não tinha dinheiro nenhum. Então, usava o estoque de lojistas e, depois que vendia, ia lá, embalava e despachava”, lembra.

"Sou de Franca e não saio daqui nunca. Em todo lugar que vou, deixo claro que sou daqui", afirma. "Franca está se tornando uma das maiores potências do Brasil, principalmente no setor de tecnologia", completa o empreendedor, que se orgulha de ter transformado sua trajetória — e a de muitos ao redor — graças ao e-commerce.

Logo, a movimentação começou a crescer. Sem capital, mas com muito foco, conseguiu um cartão de crédito com limite de R$ 3 mil. “Esse cartão foi um divisor de águas. Eu ganhava pouco em cada venda, mas girava muito. Tudo o que eu ganhava, reinvestia no negócio.”

A rotina era intensa. Sozinho, Bruno embalava produtos até as 4h da madrugada. “Eu não tinha outra opção, tinha que fazer acontecer. Nosso lema até hoje é: 'quem trabalha, faz acontecer.” A dedicação deu frutos: em 2015, alcançou o primeiro milhão em vendas; no ano seguinte, conquistou o sonho da casa própria.

Com o crescimento, em 2020, ele alugou um galpão de 2 mil m² e iniciou a fabricação própria de roupas e acessórios femininos, priorizando o controle de qualidade e a melhora da margem de lucro. “Sempre dei prioridade para o segmento de moda, que é referência em Franca”, diz.