Vice-campeão nacional de jiu-jitsu, francano vai a fase mundial

“A reação do Miguel foi de muita alegria. Ele parecia não acreditar que era verdade, ficou meio que em choque. Emocionado”, relatou Fernanda.

A preparação para o campeonato mundial

Marcado para ser realizado no início de dezembro, o campeonato mundial ocorre também em São Paulo, no Parque Ibirapuera, e deve reunir atletas do mundo todo.

Miguel começou sua preparação em busca de patrocinadores e arrecadação para arcar com as custas da viagem até São Paulo e a inscrição no torneio e conta com ajuda dos interessados para que sua participação seja viabilizada.