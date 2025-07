Caminhão fica preso em viaduto e causa bloqueio em Franca

O trânsito ficou completamente travado no início da tarde desta sexta-feira, 11, na avenida Hélio Palermo, uma das principais vias de Franca, no sentido Centro. Um caminhão de grande porte tentou passar pelo viaduto Henrique Palermo, nas proximidades do Clube dos Bagres, mas ficou impedido por conta da altura do veículo.

Poucos metros antes do viaduto há uma placa clara informando o limite máximo de 4 metros de altura, que não foi respeitado pelo motorista. Como resultado, o caminhão não conseguiu atravessar o ponto e acabou bloqueando o fluxo de veículos na avenida.

Viaturas da Polícia Militar foram acionadas e interditaram os acessos ao trecho, organizando o trânsito e evitando que outros motoristas se dirigissem à área obstruída.