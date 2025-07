Franca recebe duas ambulâncias do Samu do Governo Federal

Franca recebeu duas novas ambulâncias para compor o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A iniciativa parte do Governo Federal, que entregou os veículos nesta quinta-feira, 10.

Foi realizada uma cerimônia de entrega das ambulâncias, que aconteceu em Sete Lagoas (MG), com a presença da diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, Aline Costa.

Duas das sete ambulâncias recebidas pelo Estado de São Paulo foram destinadas a Franca. No entanto, os novos veículos não aumentaram a frota do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, eles fazem parte de um processo de renovação periódica promovido pelo Ministério da Saúde — ou seja, dois veículos antigos foram substituídos.