Copa Mamão de Escolinhas realiza finais no Palmeirinhas

As finais da 1ª edição do Campeonato Regional de Escolinhas "Nelson Mamão" acontecem neste sábado, 12, no estádio do Palmeirinhas, em Franca. A competição reuniu cerca de 600 crianças, com a participação de 13 equipes distribuídas em três categorias: sub-8, sub-10 e sub-12.

Rose'n Boys (Franca) e Fundamento (Batatais) disputam o título da categoria sub-10 às 9h. Em seguida, às 10h, as mesmas equipes voltam a campo pela final do sub-8. Fechando a manhã, São Gabriel (Cássia, MG) enfrenta o Portinari (Franca) na decisão do sub-12, às 11h.

As outras agremiações que disputaram o campeonato foram: Alcatéia de Orlândia; São Tomás de Aquino, Aeroporto, Chuí Esportes, Target Sports, Ibiraci (MG), Arena Premium, Nuporanga e Grêmio (Ituverava).

Homenagem