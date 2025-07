Posto de Saúde fica sem telefone para pacientes marcar consultas

A falta de um canal para agendamento de consultas na área de Saúde de Patrocínio Paulista, na unidade ESF (Estratégia da Saúde da Família) Rural, vem causando transtornos e reclamações dos pacientes. O problema ocorre há cerca de um mês e pelo menos 1.200 pessoas estão cadastradas no sistema público do município

Segundo relatos de moradores da zona rural do município, o único número de telefone que existia para agendamentos de consultas não atende. Com isso, as pessoas precisam se deslocar de onde moram até a cidade apenas para marcar as consultas.

A Prefeitura de Patrocínio Paulista admitiu o problema. Em nota informou, nesta sexta-feira, 11, que está empenhada em reestruturar o sistema de comunicação das unidades de saúde da cidade. “A empresa vencedora da licitação para este serviço não cumpriu o contrato, o que comprometeu a instalação adequada na unidade”.