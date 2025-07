Motorista que derrubou idoso de moto é localizado e confessa

Durante o depoimento, o homem confessou ter sido o autor do atropelamento e revelou que fugiu do local por não possuir habilitação. Ele alegou ainda que teria jogado o carro para a lateral após um outro veículo abrir a porta na via, o que o teria levado a atingir o motociclista.

O aposentado Joaquim sofreu fratura na clavícula e teve uma costela quebrada, segundo informações da filha da vítima, em contato com o GCN/Sampi. Apesar dos ferimentos, ele recebeu alta ainda na quinta-feira e se recupera em casa, sob cuidados da família.

A moto conduzida por Joaquim foi arrastada no momento do impacto e caiu deslizando pela via por cerca de 20 metros, enquanto o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

O veículo suspeito foi submetido à perícia e apresenta danos compatíveis com o acidente: lanterna traseira quebrada, arranhões na lateral esquerda e ausência de uma calota, a mesma que foi encontrada no local da colisão.