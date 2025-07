PM flagra jovens vendendo drogas em cruzamento no Jd. Aeroporto

Dois jovens, de 19 e 22 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas no início da noite dessa quinta-feira,10, no bairro Jardim Aeroporto II, em Franca. A ação da Polícia Militar aconteceu após denúncias anônimas indicarem que os dois suspeitos estariam comercializando entorpecentes em um cruzamento movimentado do bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, as denúncias apontavam que a dupla agia no cruzamento das ruas João Engrácia de Faria e Mário José Pereira. As informações detalhavam ainda as vestimentas: um dos suspeitos usava camiseta de time de futebol, e o outro, uma camiseta camuflada.

Com base nas características repassadas, os policiais foram até o local e encontraram os dois indivíduos exatamente conforme a descrição. Ao avistarem a viatura, os jovens tentaram fugir em direções opostas, mas foram rapidamente alcançados e detidos pelas equipes.