Artistas já podem se inscrever no Bolsa Cultura; veja como

Artistas e agentes culturais de Franca já podem se inscrever no Bolsa Cultura 2025, programa de fomento da Prefeitura que oferece apoio financeiro a projetos artísticos e culturais da cidade. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 30 de julho e devem ser feitas exclusivamente online.

Cada interessado poderá inscrever uma proposta como Pessoa Física, preenchendo o formulário disponível na internet (clique aqui). A documentação obrigatória deve ser enviada em formato PDF para o e-mail: cultura@franca.sp.gov.br, com o assunto “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO BOLSA CULTURA 2025”.

Entre os documentos exigidos, estão cópias de RG, CPF, comprovante de residência atualizado (até três meses), certidões negativas de débitos nas esferas Federal, Estadual e Municipal, comprovantes de quitação eleitoral e militar, além de autodeclarações de etnia, gênero e deficiência e uma declaração de capacidade técnica, disponíveis no edital oficial.