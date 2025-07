Fim de semana em Franca será de sol entre nuvens e tempo ameno

Os francanos podem esperar um fim de semana de tempo estável e temperaturas amenas, ideal para quem planeja aproveitar o dia ao ar livre. De acordo com a previsão meteorológica da Climatempo, não há expectativa de chuva entre sexta-feira, 11, e domingo, 13, com variações entre sol e muitas nuvens ao longo dos dias.

Nesta sexta-feira, o céu permanece parcialmente encoberto, com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade continua presente. A mínima prevista é de 13°C e a máxima chega aos 23°C, sem chances de precipitação.

No sábado, 12, o padrão se repete: o dia será de sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns momentos. À noite, o tempo segue nublado, mantendo as temperaturas entre 12°C e 23°C, e a umidade continua estável, com 0% de possibilidade de chuva.