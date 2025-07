Emprega Franca oferece 240 empregos e faz processo seletivo

O objetivo é promover a inclusão e garantir que todos tenham acesso ao mercado de trabalho.

Processo seletivo

Na próxima quarta-feira, 16, será realizado processo seletivo presencial para o preenchimento de 32 vagas de atendente de lanchonete de rede de fast-food.

Os interessados deverão comparecer à sede do Emprega Franca, anexo ao Terminal Rodoviário, localizado na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, com currículo e documentos pessoais. As entrevistas começam às 10h.