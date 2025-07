Festa Julina beneficente agita noites em Franca até domingo

A continuação da 9° Edição da Festa Julina do Berçário Dona Nina acontece a partir desta quinta-feira, 10, em frente ao Parque "Fernando Costa", em Franca. O evento deve ocorrer durante os dias 10, 11, 12, e 13 de julho.

Para compor as noites de festa, a organização inclui barracas típicas de comida; oferecendo batata recheada, batata chips, espetinhos, canjica, pastel, fogazza, massas, kibe, pizza, risoto, doces, mini-hambúrguer e frango frito; e bebida; oferecendo suco, quentão, cerveja, chopp, refrigerante, água e vinho quente. Além disso, serão realizados bazar de sapatos e pescaria premiada. A renda acumulada durante a festa será revertida totalmente ao Berçário Dona Nina.

“Estamos convidando a população de Franca, região, todos, para estar com a gente novamente neste final de semana [...] Muitas gostosuras, ambiente agradável, seguro. Estamos ali, firmes, com muito amor, esperando vocês para nos ajudar em mais um ano a dar seguimento ao nosso trabalho”, disse Rosinha Aylon, diretora do Berçário Dona Nina.