Biomédica sobrevive a acidente com fio solto: 'Deus me livrou'

Com o impacto, ela foi arremessada ao solo e prensada pela própria moto. Comerciantes e pedestres que presenciaram a cena correram para ajudá-la, removendo o veículo de cima do corpo da jovem. O resgate foi acionado imediatamente.

Kamila seguia seu trajeto habitual rumo ao trabalho em sua moto Honda Bis, pela rua Evangelista de Lima , quando, de repente, um fio solto se enroscou em seu pescoço. “Esse fio estava solto e pegou no meu pescoço. Ele prendeu no meu capacete e puxou para cima. Graças a Deus, meu capacete estava bem preso, senão teria sido muito pior. Eu caí no chão de cabeça e a moto veio por cima de mim”, contou, ainda bastante abalada.

Kamila Costa, biomédica de 27 anos, sofreu um grave acidente ao ser atingida por um fio solto enquanto pilotava sua moto na manhã da quinta-feira da semana passada, dia 3, na Vila Nicácio , em Franca . Uma semana depois do susto, nesta quinta-feira,10, ela relata com exclusividade ao portal GCN/Sampi como tudo aconteceu - e como sobreviveu por pouco a uma tragédia ainda maior.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros no local e a encaminhou ao hospital. Durante o atendimento, Kamila ouviu diversas vezes dos profissionais de saúde o quão grave poderia ter sido o acidente. “Eles me lembraram o tempo todo da sorte que tive de não ter cortado o pescoço, quebrado a coluna ou sofrido algo irreversível. Foi realmente um livramento”, disse.

Câmeras de segurança registraram com precisão o momento em que tudo aconteceu. O fio, que deveria estar preso aos postes em altura segura, estava mais baixo do que o recomendado. Um caminhão-baú passou pelo local e, ao atingir o trecho, a parte superior da carroceria acabou enroscando no fio e o arrebentando. Poucos segundos depois, Kamila seguia em sua moto pela mesma via — foi então que o fio solto se prendeu em seu pescoço, causando o acidente.

Hoje, em casa e ainda em processo de recuperação, Kamila expressa alívio e gratidão. “Estou me recuperando e muito grata por não ter acontecido nada pior. Deus me livrou de algo muito sério”, concluiu emocionada.