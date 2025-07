Franca revive tradição centenária com as Cavalhadas 2025

Nos dias 2 e 3 de agosto, Franca será palco de um dos mais antigos e grandiosos espetáculos populares do interior paulista: as Cavalhadas. Realizado pelo Clube das Cavalhadas da Franca com apoio da Prefeitura, o evento é gratuito e acontecerá no Parque de Exposições “Fernando Costa”, reunindo centenas de espectadores para reviver uma tradição que atravessa quase dois séculos.



Encenadas na cidade há 194 anos, as Cavalhadas celebram a simbólica batalha medieval entre cristãos e mouros, inspirada em episódios históricos que marcaram a Europa há mais de mil anos. O enredo é baseado no poema épico A canção de Rolando, que conta a resistência liderada por Carlos Magno na Península Ibérica, envolvendo conquistas, fé e conversões religiosas.



No gramado do parque, 27 cavaleiros montados em cavalos ricamente ornamentados encenam o duelo: de um lado cristãos com trajes azuis; de outro mouros em vermelho. No centro da história está Floripes, a princesa moura que se converte ao Cristianismo e promove a paz, encerrando o conflito e unindo os povos.