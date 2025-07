Carro avança o sinal e atropela idoso; vítima fratura a clavícula

Com o impacto, o idoso foi derrubado e arrastado por metros, com a moto sobre seu corpo. Comerciantes e pedestres correram para prestar socorro. “Tem que achar esse cara, isso foi de propósito”, disse um comerciante que preferiu não se identificar.

A filha de Joaquim também esteve no local e afirmou que o pai é uma pessoa tranquila, sem histórico de desentendimentos no trânsito.

O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Uma testemunha ainda tentou segui-lo, mas o perdeu de vista quando ele entrou em alta velocidade em ruas do bairro. A placa do veículo não foi anotada.

Joaquim foi levado ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, com fortes dores no corpo. Os exames constataram uma fratura na clavícula. A Polícia Militar esteve no local, recolheu as imagens das câmeras e iniciou uma investigação para identificar o motorista.