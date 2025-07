Festa do Leite de Batatais começa com casa cheia; veja os shows

A 48ª edição da Festa do Leite de Batatais começou nesta quarta-feira, 9, com show gratuito da dupla Diego & Victor Hugo, que agitou o público no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Baptista” ao som dos sucessos Beijo de Glicose, Desbloqueado e Tubarões. A Festa do Leite é uma das mais tradicionais da região de Franca e atrai visitantes de cidades vizinhas.

Com entrada gratuita também no domingo, 13, a festa segue até o fim de semana com uma programação variada: rodeio, torneio leiteiro, feira de artesanato, concurso de cães e outras grandes atrações musicais.

Os ingressos para os dias 10, 11 e 12 estão à venda online, pelo site da Q2 Ingressos, ou presencialmente, nos pontos de venda credenciados. O evento é promovido pela Prefeitura de Batatais e pelo Sindicato Rural.