Autorização de viagem para menores pode ser emitida on-line; VEJA

Com as férias escolares de julho, cresce a procura por autorizações para viagens de crianças e adolescentes menores de 16 anos desacompanhados. Para facilitar o processo, os francanos poderão emitir AEV (Autorização Eletrônica de Viagem) on-line pela plataforma e-Notariado.

O procedimento é simples: pais ou responsáveis preenchem os dados no site, realizam uma videoconferência com o tabelião e recebem a autorização por e-mail ou QR Code no celular. O documento é aceito por companhias aéreas e serviços de transporte terrestre. Todo o processo pode ser feito sem sair de casa — ideal para quem decide viajar em cima da hora ou vive longe dos centros urbanos.

A versão digital da AEV oferece praticidade e segurança. Permite cancelamento ou alterações à distância, evita a perda do papel e está integrada aos sistemas de fiscalização e transporte, agilizando o embarque. Ainda é possível optar pela versão tradicional impressa, com firma reconhecida, mas a digital tem crescido 171% ao ano desde seu lançamento no estado, em 2021.