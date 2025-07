Moradores de Franca filmam satélite da SpaceX cair; VEJA VÍDEO

Na madrugada desta quarta-feira, 9, moradores de Franca se surpreenderam ao avistar um objeto luminoso cruzando o céu. O fenômeno foi registrado durante a madrugada na rodovia Cândido Portinari, no trecho entre Franca e Batatais, próximo ao pedágio.

Muitos acreditaram tratar-se de um meteoro, devido ao rastro brilhante deixado no céu. No entanto, a movimentação celeste tinha outra explicação. De acordo com Ricardo Cavallini, astrônomo amador e membro da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), o objeto avistado era, na verdade, a reentrada do satélite Starlink 4671, pertencente à rede de satélites da empresa SpaceX, fundada por Elon Musk.

Cavallini esclarece a diferença entre os termos frequentemente confundidos. “Meteoro é quando você vê o objeto cruzando o céu, gerando luz. Ele só se torna meteorito se alguma parte dele resistir à entrada na atmosfera e cair no chão. Então, você nunca verá um ‘meteorito’ voando”, explica.