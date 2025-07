Hoje é dia de abraçar o jovem médico Cirilo Barcelos Filho, que além de estar passando para uma nova idade, completou também 45 anos de sua formatura. Ele é tratado carinhosamente de Cirilinho por ser filho de uma das maiores expressões na história da medicina francana, doutor Cirilo Barcelos. Além de um ser humano caridoso e muito querido, é também um dos fundadores do Hospital Regional de Franca. Parabéns e um abraço ao médico e amigo Cirilo Barcelos Filho.

Dicas Práticas

Muita gente adora melancia, mas não come porque acha pesada, de difícil digestão. Colocando um pouco de açúcar na fatia que vai saborear, ela se torna bem mais digestiva. Já o melão, quando não for doce e estiver aguado, não use açúcar. Pulverize a fatia cortada com uma pitadinha de sal. E mais: para conservar os morangos frescos por alguns dias, coloque-os na geladeira na própria caixa da embalagem, cobertos com papel impermeável ou papel pardo (de pão).

Delegado Márcio Murari



Quem está em tempo de novo ciclo de vida, nesta próxima terça-feira, é o atuante delegado de Polícia Márcio Murari, atual diretor da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG. Pessoa firme no seu trabalho, mas também uma pessoa de fácil relacionamento, tanto em Franca como em Cristais Paulista, sua terra natal. Parabéns ao amigo delegado Márcio Murari, na foto com a esposa Simone. Abraço a todos.