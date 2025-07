Motociclista fura preferencial e fica ferida em acidente

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã desta quinta-feira, 10, no cruzamento entre as ruas Gilberto de Aguiar e Mário Martins, no bairro Jardim Paulistano, em Franca. A colisão aconteceu após uma motociclista desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.

Segundo informações apuradas no local, a mulher seguia pela rua Gilberto de Aguiar em uma Honda Biz, quando ignorou a placa de "pare" e avançou direto no cruzamento, atingindo um Volkswagen Gol que transitava pela via preferencial, a Mário Martins.

Com o forte impacto, a motociclista foi arremessada ao solo, sofrendo ferimentos e relatando dores intensas nas pernas, pelo corpo e um corte na mão esquerda. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca.