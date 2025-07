Franca Digital forma jovens e conecta talentos à tecnologia

Com a missão de preparar Franca para os desafios do futuro e inserir jovens talentos no mercado tecnológico, o projeto Franca Digital tem mudado histórias desde sua criação, em 2019. Ao longo destes quase seis anos, a iniciativa gratuita já capacitou 200 alunos do ensino médio da rede pública e se consolida como uma das principais portas de entrada para o primeiro emprego na cidade.

O programa surgiu da percepção de que faltavam profissionais qualificados na área de tecnologia em Franca, ao mesmo tempo em que havia um grande potencial nas escolas públicas. Desde então, o Franca Digital tem oferecido formação técnica a estudantes com bom desempenho escolar, abrindo caminhos para que ingressem no mercado de trabalho com mais preparo e perspectiva de futuro.

Com aulas realizadas no Centro Universitário Uni-Facef, o curso é resultado de uma parceria entre empresas locais, com apoio do Magazine Luiza. A formação tem carga horária de quatro horas semanais e duração de dois semestres. Além de programação, os alunos aprendem sobre educação financeira, empreendedorismo, projeto de vida e como elaborar um currículo profissional.