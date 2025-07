Férias de julho: viagens de ônibus crescem até 25% em Franca

Com a chegada das férias escolares, o movimento de embarques no Terminal Rodoviário de Franca “Antônio Pereira Lima”, localizado na avenida Sete de Setembro, 735, no Residencial Baldassari, tem apresentado forte crescimento.

Segundo a plataforma digital Buser, especializada em intermediação e revenda de passagens rodoviárias, e a Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), responsável pela administração do terminal, há uma expectativa de um aumento de 20% a 25% na quantidade de passageiros embarcando em Franca neste mês de julho, o que representaria cerca de 35 mil passageiros atendidos somente neste mês.

A expectativa é que a movimentação se intensifique a partir desta semana, impulsionada pelo feriado dessa quinta-feira, 9. Entre os destinos mais procurados, estão grandes centros urbanos como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Brasília (DF), além de locais turísticos como Guarujá (SP) e Caldas Novas (GO). Também há forte procura por cidades próximas, como Ribeirão Preto (SP) e Campinas (SP).

Tendência se mantém em 2025