Escola de futebol premia 180 alunos por notas em Franca

Esporte em prol da educação. A Escola de Futebol Associação Sabesp premiou 180 jovens atletas na 13ª edição do Troféu Bom de Nota. A premiação aconteceu na última sexta-feira, 4, no ginásio da associação, em Franca.

Idealizada pelo professor Fabiano Pradela, a iniciativa premia os alunos que, no ano anterior, mantiveram um boletim escolar exemplar. E esse "exemplar" vai além das notas: é o reflexo do compromisso, da disciplina e do esforço de cada jovem que escolheu brilhar também nos estudos.

“O bom atleta deve se destacar nos campos, nos estudos, na cidadania e na educação”, reforçou Pradela durante o evento.