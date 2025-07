Hospital do Câncer inaugura novos equipamentos na oncopediatria

O Hospital do Câncer de Franca celebrou ontem, 7 de julho, a inauguração do Projeto Inovar o Parque Tecnológico do Hospital do Câncer de Franca. A iniciativa é fruto da parceria entre o Grupo Santa Casa de Franca e o Instituto Ronald McDonald, com recursos arrecadados por meio da campanha McDia Feliz 2023.

O projeto, que contou com investimento total de R$ 199.106,94, tem como objetivo fortalecer e modernizar o parque tecnológico do hospital, ampliando a qualidade e a eficácia do atendimento a pacientes oncológicos infantojuvenis. Ao todo, foram adquiridos nove equipamentos de alta tecnologia, incluindo:

02 Aparelhos de Alto Fluxo (auxiliam na respiração de pacientes com complicações pulmonares);

02 Ventiladores Mecânicos Bipap (oferecem suporte ventilatório avançado);

01 Monitor Multiparâmetro (realiza acompanhamento preciso dos sinais vitais);

02 Fototerapias (utilizadas no tratamento neonatal);

02 Refrigeradores para Medicação Oncológica (preservam os medicamentos com segurança).



Durante a solenidade, estiveram presentes o presidente voluntário do Grupo Santa de Franca, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, o superintendente Thiago da Silva e as profissionais das equipes médicas, Dra. Bárbara de Lima Lacerda, médica, Dra. Danyelle Oliveira Toledo, as enfermeiras Flávia Aparecida Gonzaga e Maria Rita Vieira de Oliveira e Clésia Cintra, responsável pelo desenvolvimento da campanha em parceria com o Instituto Ronald Mc Donald.

A concretização do projeto contou com o apoio de padrinhos importantes, como a Clínica Multidisciplinar Santa Casa Mais (representada pelo Dr. Ciro Botto) e os influenciadores Talita Baylon e Tiago Valentim. Também foram homenageados os gerentes dos restaurantes McDonald’s em Franca – Daiana, Sheila, Mylla e Lauani – fundamentais para o sucesso da campanha McDia Feliz na cidade.

Em seu discurso, o presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, destacou a importância da iniciativa:

“É com grande satisfação que hoje celebramos a concretização de mais uma importante etapa para o Hospital do Câncer de Franca. Graças à campanha McDia Feliz e ao apoio de nossos padrinhos, conseguimos adquirir equipamentos de alta tecnologia que trarão mais conforto e eficácia no tratamento de nossos jovens pacientes. Este projeto não só moderniza nossa estrutura, mas também reforça nosso compromisso com a vida e a esperança.”

O presidente também agradeceu aos envolvidos, incluindo Dr. Eduardo Migani, Diretor Técnico do Hospital Geral, e reiterou o compromisso da instituição com a continuidade da parceria com o Instituto Ronald McDonald.

Além de arrecadar recursos essenciais para a saúde infantojuvenil, a campanha McDia Feliz desempenha um papel importante na conscientização da sociedade sobre a prevenção e o combate ao câncer em crianças e adolescentes. A participação da comunidade, empresas e instituições tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa ao longo dos anos.

O Hospital do Câncer e o Grupo Santa Casa de Franca agradecem a todos os envolvidos e reforçam o convite para que mais pessoas se juntem a essa causa em prol da vida.

Sobre a Campanha McDia Feliz

Considerada uma das principais iniciativas em apoio ao Hospital do Câncer de Franca, a campanha McDia Feliz vai muito além da arrecadação de recursos. Ela é uma poderosa ferramenta de mobilização social, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer infantojuvenil. A campanha envolve toda a comunidade — população, empresas e instituições — e é feita em parceria com o Instituto Ronald McDonald, referência nacional em ações voltadas à oncologia pediátrica.

Graças à solidariedade e ao engajamento coletivo, importantes projetos como a modernização da oncopediatria têm se tornado realidade, garantindo mais qualidade de vida e esperança a centenas de crianças e adolescentes em tratamento.

E a boa notícia é que a Campanha McDia Feliz 2025 está prestes a começar! Em breve, toda a comunidade poderá mais uma vez se unir nessa corrente do bem, contribuindo para transformar vidas por meio de um gesto simples, mas cheio de significado. Fique ligado, pois nas próximas semanas divulgaremos como você pode auxiliar. Participe, apoie e ajude a espalhar essa causa!