Traficante tenta fugir da PM e acaba preso na Zona Sul de Franca

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 8, durante a Operação Impacto Contra o Tráfico de Drogas, realizada na região do Jardim Aeroporto, em Franca. A ação contou com a atuação da Polícia Militar e o apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia).

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia indicava a atuação de um suspeito vendendo entorpecentes nas proximidades da rua Madre Maria Villac com a rua Denizar Trevizani.

As equipes se deslocaram até o local indicado e, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem fugiu a pé, dispensando parte das drogas que carregava. Ele foi localizado momentos depois dentro de um estabelecimento comercial na rua Dom Bernardo José Bueno Miéle, onde resistiu à prisão.