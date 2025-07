Berbel recebe título de Cidadão Francano após a morte do filho

Sua jornada espírita teve início no centro Liga do Oeste, em Franca, onde começou a atuar como médium. Em 1996, teve uma experiência marcante com o espírito Dr. Ismael Alonso y Alonso, conhecido como Dr. Alonso, que lhe confiou uma missão de cura e auxílio espiritual. A partir disso, fundou o IMA (Instituto de Medicina do Além).

Com o aumento da demanda, o IMA ganhou uma sede própria no bairro Recreio Campo Belo, com uma ampla estrutura: hospital com mais de 120 leitos, centro cirúrgico espiritual, laboratório de fitoterápicos, livraria, barracão para eventos e setores sociais e espirituais. Com atuação filantrópica, o instituto conta com voluntários e oferece serviços gratuitos, como atendimento a crianças, entrega de cestas básicas e terapias complementares.

Além de sua atuação espiritual, João Berbel é também um reconhecido médium romancista, com mais de 300 livros psicografados, lançando uma nova obra a cada mês. Seu trabalho transcendeu fronteiras, sendo reconhecido internacionalmente.