PF faz operação contra pornografia infantil na Dark Web

As investigações começaram a partir de informações repassadas pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) à Polícia Federal, por meio da Rede 24x7 — canal de cooperação internacional. Os dados indicavam que o suspeito participava de fóruns na Dark Web voltados ao compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 8, em Morro Agudo , a 99 km de Franca, a operação Medjay 3, com o objetivo de combater a disseminação de conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet, por meio da Dark Web. A ação foi conduzida pela Delegacia da PF em Ribeirão Preto .

O investigado poderá responder por crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo pornografia infantil, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de associação criminosa. As penas somadas podem chegar a até 13 anos de prisão.

A operação integra uma ação permanente da Polícia Federal no combate à propagação desse tipo de conteúdo na internet, utilizando tecnologias avançadas para rastrear criminosos virtuais.

O nome da operação faz referência aos Medjay, antigos guerreiros egípcios que atuavam como protetores dos mais vulneráveis — uma analogia ao papel da PF na defesa de crianças e adolescentes.