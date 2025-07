'Cem Histórias Sem Palavras' traz humor e poesia a Franca

“Cem Histórias Sem Palavras” integra uma circulação por 14 cidades do interior paulista, viabilizada pelo Edital Fomento CultSP 32/2024, do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Sobre a Damião e Cia

Criada em 2012 por artistas formados pela Unicamp, a Damião e Cia se destaca pela pesquisa em teatro popular e circo, com uma linguagem voltada para a inclusão e o diálogo com diferentes públicos. O grupo acumula montagens premiadas e parcerias com nomes nacionais e internacionais.