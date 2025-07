Mãe retira denúncias de assédio contra vereador de Patrocínio

Mesmo com a retirada das denúncias, o processo disciplinar instaurado pela Câmara contra o vereador continua em curso. Uma sessão extraordinária será realizada nesta terça-feira, 8, para sortear um novo nome entre os parlamentares que integrará a comissão processante. A substituição foi solicitada pela defesa da presidente da Câmara, Dandara Ferreira (MDB), sob a justificativa de que ela responde a um processo semelhante e, por isso, estaria impedida de participar.

O prazo para a entrega da defesa prévia de Boarati se encerra também nesta terça, segundo o próprio vereador.

Ele preferiu não comentar os detalhes do caso, mas expressou alívio com a nova reviravolta. “Mas foi um alívio, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. As coisas vão sendo esclarecidas.”