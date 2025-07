Vereadores fazem mistério sobre votação do Dia Contra LGBTfobia

A pouco menos de uma hora da votação do projeto de lei que cria o Dia de Luta Contra a LGBTfobia, o mistério ronda o Plenário da Câmara Municipal de Franca. Apenas quatro vereadores se manifestaram claramente se votarão “sim” ou “não” sobre a pauta. Na sessão ordinária desta terça-feira, 8, os parlamentares também apreciarão a criação do Programa de Atenção à Saúde da População LGBT e a obrigatoriedade do uso do nome social de pessoas trans e travestis em todos os sistemas municipais.

O portal GCN/Sampi perguntou, por mensagem, aos 15 vereadores se votarão a favor ou contra a criação de um dia de luta contra esse tipo de preconceito. Além de Marília Martins (PSOL), autora do projeto, Fransérgio Garcia (PL) e Gilson Pelizaro (PT) confirmaram que apoiarão a proposta com um voto “sim”.

“Vou votar a favor, porque, inclusive, já fui autor, em 2021, do mesmo projeto de lei, que infelizmente foi rejeitado. Sou contra qualquer tipo de preconceito, afinal, de acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei”, disse Pelizaro.