Unesp Franca abre concurso com salários de até R$ 12 mil

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (clique aqui para se inscrever), no período de 7 de julho, a partir das 10h, até o dia 5 de agosto.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) Franca está com inscrições abertas para concurso público com quatro vagas destinadas a profissionais técnico-administrativos, de nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 6.291,18 e R$ 12.456,12, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital.

Além de Franca, o concurso abrange outras 22 unidades da Unesp, como Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Marília, São Paulo, São Vicente, entre outras. No total, são 97 vagas distribuídas em diferentes áreas de atuação.

Taxa de inscrição e isenção parcial

A taxa de inscrição é de R$ 136 para cargos de ensino médio e R$ 202 para cargos de ensino superior. Candidatos que atendam a critérios da Lei Estadual nº 12.782/2007 podem solicitar redução de 50% no valor entre os dias 7 e 10 de julho, até as 23h59. Para isso, é necessário:

Estar matriculado no ensino fundamental, médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação;

Ter renda mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

A solicitação deve ser feita pela área do candidato no site da Vunesp, com envio digitalizado dos documentos comprobatórios.

Perfis ocupacionais