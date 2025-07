Quatro homens furtam clínica na av. Sete de Setembro, em Franca

Uma clínica de podologia foi invadida e furtada na madrugada desta segunda-feira, 7, na avenida Sete de Setembro, em Franca. Quatro homens encapuzados e vestidos com roupas pretas arrombaram o local e levaram notebooks de trabalho, joias e deixaram um cenário de destruição para trás.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Por volta das 3h da manhã, um Uno branco para calmamente em frente à clínica. Em seguida, os quatro criminosos descem do carro com capuzes e gorros, aproximam-se do portão principal e forçam a entrada.

Com uso de ferramentas, eles arrombam o portão e também a porta de madeira da recepção. Já dentro do estabelecimento, seguem direto para a área administrativa, onde reviram armários, gavetas e espalham objetos pelo chão.