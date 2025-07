Irmãos Patrocínio inaugura loja no Ângela Rosa ainda em julho

A inauguração integra a comemoração dos 46 anos do Grupo Irmãos Patrocínio, que está promovendo uma campanha especial de aniversário em todas as lojas da rede. Entre os prêmios estão quatro motos Bis, vales-compras semanais de R$ 700 e, no dia 9 de agosto, o sorteio de um carro zero quilômetro.

De acordo com a direção do grupo, o prédio passou por uma reforma completa antes da ativação: recebeu novos pisos, pintura, gôndolas, geladeiras e iluminação moderna. Além disso, foi criado um novo estacionamento nos fundos, garantindo mais conforto e comodidade aos clientes.

O Grupo Irmãos Patrocínio vai inaugurar ainda neste mês de julho uma nova unidade em Franca , no bairro Ângela Rosa. A nova loja atenderá especialmente moradores da região do Franca Garden, Ângela Rosa, Piratininga, Primo Meneghetti e bairros adjacentes.

Para participar, basta estar cadastrado no programa de vantagens do grupo. A cada R$ 100 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer.

Segundo a diretoria, a nova unidade também vai gerar novos postos de trabalho, são cerca de 40 funcionários empregados.

A unidade do Ângela Rosa será a 12ª da rede que, no final do ano passado, inaugurou uma loja na avenida São Vicente, no Jardim Três Colinas. O grupo também conta com dois centros de distribuição e um e-commerce.