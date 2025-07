Franca homenageia heróis da Revolução de 1932 nesta quarta

Franca celebrará, nesta quarta-feira, 9, os 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 com uma cerimônia cívica em frente ao Monumento da Revolução, localizado na rua Voluntários da Franca, no Centro.

Organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura, o evento terá início às 8h da manhã e contará com a participação de autoridades civis e militares, representantes do Museu Histórico “José Chiachiri”, membros do Tiro de Guerra, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Banda Musical.

A solenidade prestará homenagem aos mais de 700 voluntários de Franca e região que participaram do movimento em defesa da Constituição brasileira. Nove combatentes francanos que morreram no conflito serão especialmente lembrados: Mário Mazini, José Rufino, Adriano Cintra, Hermes de Moura Borges, Octacilio Dias Fernandes, José Ferreira, Jayme Barbosa, Arnaldo Vilhena e José Batista de Araújo.