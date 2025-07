Guangue das Ladras furta mercado em Franca e acaba na delegacia

Três mulheres, uma maior de idade com mandado de prisão em aberto e duas menores — foram detidas no estacionamento de um supermercado na avenida Brasil, em Franca, na tarde dessa segunda-feira, 7, após furtarem diversos produtos do estabelecimento. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança, e os produtos que somados se aproximavam de R$ 700, foram recuperados pela Polícia Militar.

A ocorrência começou após uma denúncia anônima, que informou que três mulheres haviam furtado itens no supermercado e ainda estariam no estacionamento. Com as características repassadas, equipes da PM rapidamente localizaram e abordaram as suspeitas. Elas foram identificadas.

Durante a abordagem, a maior tentou se passar por outra pessoa, o que levantou a suspeita dos policiais. Após consulta ao sistema da Prodesp, foi constatado que ela era procurada pela Justiça de Barretos por mandado de prisão. Já com uma das menores, os agentes encontraram diversos produtos dentro da bolsa, totalizando, quatro antitranspirantes Dove (87g), oito antitranspirantes Dove (145g), quatro shampoos Elseve (400ml), quatro condicionadores Elseve (400ml), uma garrafa de água (510ml) e um creme dental Colgate (70g), totalizando R$ 689,92.