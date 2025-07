Comércio de Franca abre, mas bancos fecham no feriado desta 4ª

O feriado estadual de 9 de julho, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, altera o funcionamento de diversos serviços em Franca. Entretanto, o comércio da cidade operará normalmente, das 9h às 18h, mas bancos e órgãos públicos estarão fechados.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não haverá atendimento presencial nas agências bancárias durante a quarta-feira, 9. Os serviços voltam ao normal na quinta, 10. Apesar disso, os canais digitais seguem operando, clientes poderão acessar internet banking, aplicativos, caixas eletrônicos e atendimento telefônico.

Contas de consumo com vencimento no dia 9, como água, luz e telefone, poderão ser quitadas no dia útil seguinte, sem cobrança de juros. Boletos com código de barras podem ser pagos nos terminais de autoatendimento, e os cadastrados no sistema DDA (Débito Direto Autorizado) continuam com acesso às cobranças eletrônicas.