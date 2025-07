Concursos de Franca avançam com novas fases e resultados

A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos e em parceria com o IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), divulgou no Diário Oficial do Município, no sábado, 5, uma série de editais com atualizações dos cinco concursos públicos atualmente em andamento no município.

As publicações abrangem diferentes fases dos certames, entre elas os resultados das entrevistas de heteroidentificação dos concursos públicos 01/25, 04/25 e 05/25, além das notas das provas dissertativas dos 02/25 e 03/25. Também foram divulgados os resultados das provas práticas para os cargos de Carpinteiro, Motorista I e Serralheiro, todos vinculados ao concurso 02/25.

Outro destaque é a classificação final com critérios de desempate dos 01/25, 04/25 e 05/25, que poderá sofrer alterações após a análise de recursos.