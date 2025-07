Atriz francana celebra 10 anos de companhia teatral no Sesc

Depois de mais de dez anos de trajetória artística e reconhecimento nacional, a atriz e dramaturga francana Carla Zanini retorna a Franca, sua cidade natal, para uma apresentação especial. Pela primeira vez, um espetáculo da DeSúbito Cia., companhia que fundou ao lado do também francano Ricardo Henrique, será encenado na cidade. A apresentação acontecerá no próximo sabado, 19, às 19h30, no Sesc Franca, localizada, avenida Alonso y Alonso, 3.071, bairro São José.

A ocasião marca a celebração dos dez anos da companhia, nascida em 2015, quando Carla e Ricardo decidiram unir forças após a formatura na Escola de Arte Dramática (EAD), da ECA/USP. Desde então, a dupla construiu uma carreira sólida no teatro contemporâneo, com trabalhos autorais e reconhecimento em diversas cidades brasileiras.

“Estamos muito felizes em vir para Franca, nossa cidade, nesta unidade tão especial do Sesc, e apresentar pela primeira vez e em uma data tão importante, quando completamos dez anos de companhia”, comemora Carla.