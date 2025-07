Acif promove workshop sobre inteligência emocional em julho

Desenvolver a inteligência emocional pode ser o diferencial que faltava para impulsionar uma carreira e melhorar os relacionamentos. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) realizará o workshop Inteligência Emocional nos dias 29 e 30 de julho, voltado a profissionais e interessados em aprimorar o autoconhecimento e o controle emocional.

O encontro ocorrerá no Centro de Educação Empresarial da Acif, localizado na rua Major Claudiano, 1907, das 19h às 22h. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever pelo telefone (16) 99187-6239, com a consultora Fabiana Limonte.

Segundo a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da Acif, Danila Sartório, o workshop foi planejado para ser uma experiência prática e de impacto. “A inteligência emocional é uma das habilidades mais requisitadas atualmente. Saber reconhecer e lidar com as próprias emoções, assim como as dos outros, influencia diretamente nos resultados profissionais, nos relacionamentos e no alcance de metas pessoais”, destaca.