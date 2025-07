Câmara vota Dia contra a LGBTfobia e Programa de Atenção à Saúde

A Câmara Municipal de Franca rejeitou, em 10 de agosto de 2021, a criação de uma Semana do Orgulho LGBT+ no calendário oficial do município. Quase quatro anos depois, uma nova proposta, bem parecida, reaparece no plenário. Na sessão ordinária desta terça-feira, 8, os vereadores terão outra chance de dizer “sim” ao projeto que institui o Dia de Luta Contra a LGBTfobia.

A vereadora Marília Martins (PSOL) propõe que o Dia de Luta Contra a LGBTfobia seja comemorado em 17 de maio, data reconhecida nacional e internacionalmente como símbolo do combate a esse tipo de violência. A proposta tem como objetivo incentivar ações educativas, culturais e informativas que promovam o respeito à diversidade e ajudem a enfrentar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.

"É imperativo que o município de Franca adote medidas concretas para combater a LGBTfobia e promova a igualdade de direitos. A instituição do Dia Municipal de Combate à LGBTfobia contribuirá para sensibilizar a população e reforçará o compromisso da cidade com os direitos humanos", argumentou a autora do projeto.