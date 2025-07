Repartições públicas de Franca estarão fechadas nesta quarta

Em razão do feriado estadual de 9 de julho, Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, as repartições públicas municipais de Franca estarão fechadas nesta quarta-feira, com retorno do atendimento normal na quinta-feira, dia 10, a partir das 8h.

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, incluindo os Prontos-socorros Municipal e Infantil e as UPAs {Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita. A Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar atuarão em regime de plantão.

As equipes responsáveis por varrição, podas, roçadas e raspagem de guias e sarjetas estarão com as atividades suspensas no feriado. Já a coleta de lixo será mantida normalmente, sem alterações.